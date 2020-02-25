- 02:56 Наводнение нипочем: Джордж Клуни планирует купить испанский футбольный клуб
- 02:35 Непогода в Украине: в Кировоградской области ветер сорвал крышу с больницы
- 01:50 "Завязал с бабушками": бывшая жена Прохора Шаляпина прокомментировала его новый роман
- 01:41 Печальный итог стриптиза в морге: в РФ "разобрались" с участниками корпоратива с обнаженкой
- 00:55 Наш ответ коронавирусу: в Украине восстановят должность главного санитарного врача
- 00:35 "Надо бросать эту родину": Лев Лещенко оскорбил Украину из-за желания спеть с Maruv
- 24.02 23:56 Падре-извращенец: в США любящий мальчиков священник выдавал себя за девочку в соцсетях
- 24.02 23:53 Песня от Бейонсе и иск от вдовы: на арене «Лейкерс» простились с Коби Брайантом и его дочерью
- 24.02 23:23 Тревога не напрасна: в Италии уже семь жертв коронавируса
- 24.02 23:15 Украинцы с Diamond Princess отказались покидать зараженный лайнер
- 24.02 22:48 В Киеве маршрутка с пассажирами въехала в грузовик: много пострадавших
- 24.02 22:26 Пытался перерезать горло лезвием: в Одессе патрульные спасли мужчину
Наводнение нипочем: Джордж Клуни планирует купить испанский футбольный клуб
Известный американский актер Джордж Клуни, чье имение недавно оказалось затопленным в результате шторма «Деннис», рассматривает возможность приобретения испанского футбольного клуба «Малага», выступающего Сегунде — втором по силе дивизионе чемпионата страны.
Об этом сообщает gazeta.ru по ссылкой на A Bola.
По данным издания, вопросами покупки акций «Малаги» заинтересовалась бизнес-группа из США, которая связана с Клуни. Из-за финансовых проблем в клубе была ранее введено внешнее управление.
Нынешним владельцем «медуз» является катарский шейх Абдулла бин Нассер Аль Тани, который хочет выручить за клуб 100 миллионов евро. Американские инвесторы не готовы расстаться с такой суммой. Переговоры продолжаются. Сам Аль Тани приобрёл «Малагу» в 2010 году за 36 миллионов евро. Однако детали переговоров не сообщаются.
«Малага» набрала 37 очков в 29 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Сегунды.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пару лет назад Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за один миллиард долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...