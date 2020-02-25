Наводнение нипочем: Джордж Клуни планирует купить испанский футбольный клуб

Шоу-бизнес

Известный американский актер Джордж Клуни, чье имение недавно оказалось затопленным в результате шторма «Деннис», рассматривает возможность приобретения испанского футбольного клуба «Малага», выступающего Сегунде — втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Об этом сообщает gazeta.ru по ссылкой на A Bola.

По данным издания, вопросами покупки акций «Малаги» заинтересовалась бизнес-группа из США, которая связана с Клуни. Из-за финансовых проблем в клубе была ранее введено внешнее управление.

Нынешним владельцем «медуз» является катарский шейх Абдулла бин Нассер Аль Тани, который хочет выручить за клуб 100 миллионов евро. Американские инвесторы не готовы расстаться с такой суммой. Переговоры продолжаются. Сам Аль Тани приобрёл «Малагу» в 2010 году за 36 миллионов евро. Однако детали переговоров не сообщаются.

«Малага» набрала 37 очков в 29 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пару лет назад Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за один миллиард долларов.

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