24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Наводнение нипочем: Джордж Клуни планирует купить испанский футбольный клуб

2:56 25 февраля 2020 15
Джорджд Клуни
Инф. «ФАКТОВ»

Известный американский актер Джордж Клуни, чье имение недавно оказалось затопленным в результате шторма «Деннис», рассматривает возможность приобретения испанского футбольного клуба «Малага», выступающего Сегунде — втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Об этом сообщает gazeta.ru по ссылкой на A Bola.

По данным издания, вопросами покупки акций «Малаги» заинтересовалась бизнес-группа из США, которая связана с Клуни. Из-за финансовых проблем в клубе была ранее введено внешнее управление.

Нынешним владельцем «медуз» является катарский шейх Абдулла бин Нассер Аль Тани, который хочет выручить за клуб 100 миллионов евро. Американские инвесторы не готовы расстаться с такой суммой. Переговоры продолжаются. Сам Аль Тани приобрёл «Малагу» в 2010 году за 36 миллионов евро. Однако детали переговоров не сообщаются.

«Малага» набрала 37 очков в 29 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пару лет назад Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за один миллиард долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стриптиз в Питере

Печальный итог стриптиза в морге: в РФ "разобрались" с участниками корпоратива с обнаженкой

Maruv и Лев Лещенко

"Надо бросать эту родину": Лев Лещенко оскорбил Украину из-за желания спеть с Maruv

Прохор Шаляпин

"Завязал с бабушками": бывшая жена Прохора Шаляпина прокомментировала его новый роман

Гончарук на ТВ

Премьер Гончарук заявил, что заработать на квартиру в Украине можно продажей наркотиков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер