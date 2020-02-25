Количество смертей уменьшилось: в Китае назвали обновленные данные о жертвах коронавируса

Мир

Новый коронавирус, наборы для тестирования которого стали доступны в Украине, стал причиной смерти 2663 жителей Китая.

Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Также ведомство отмечает, что за сутки была зафиксирована 71 смерть. Днем ранее эта печальная статистика была вдвое больше — 150 смертей. Кроме того, власти страны сообщили о том, что выздоровели более 27,2 тыс. человек, а почти 2,6 тыс. людей выписаны из больниц.

В то же время общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки — 68 — было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 56 — в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается около 64,8 тыс. случаев заражения. В понедельник из медучреждений были выписаны более 2,1 тыс. человек.

Также сообщается, что число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось на 60 и составило 893 человека. Об этом во вторник сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Ранее власти информировали о 833 инфицированных и семи умерших.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю: он начнется 9 марта.

Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в нашей стране усилят проверки на западной границе и в аэропортах из-за вспышки коронавируса в Италии.

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