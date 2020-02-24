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Здоровье и медицина

В Украину наконец прибыли тесты для выявления коронавируса (фото)

19:00 24 февраля 2020 63
В лаборатории
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины поступили 30 наборов реагентов для тестирования на китайский коронавирус COVID-19. Ранее украинский изобретатель придумал новинку для предотвращения распространения заболевания. О поступлении тестов ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Наборы реагентов передала организация World Health Organization Ukraine. Они включают около 3 000 реакций — этого хватит на исследование почти 1 000 человек.

Отмечается, что сейчас в Европе работает шесть международных лабораторий для выявления и проверки на китайский коронавирус COVID-19.

Как сообщалось ранее, стало известно, что вирус COVID-19 второй раз поражает уже вылечившихся людей. В китайском городе Ухане зафиксировано уже почти 200 случаев повторного заражения пациентов.

Фото: Центр общественного здоровья Украины.

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