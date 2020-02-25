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Происшествия

Ураган в Николаеве снес крышу казармы: момент происшествия попал на видео

13:11 25 февраля 2020 296
Снесенная крыша казармы
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Ураганный ветер, накрывший Украину 24 февраля, не только разрушил в Николаеве мост, но и снес крышу трехэтажной казармы 79-й десантно-штурмовой бригады на улице Гвардейской.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, к счастью, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. А объем нанесенного ущерба государству в лице оборонного ведомства устанавливается. Особое внимание уделено установлению обстоятельств этого происшествия, для чего в Минобороны назначена служебная проверка с участием правоохранительных органов.

По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, в 2017 году в казарме, лишившейся крыши, велись ремонтные работы.

«В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику», — отмечают в Министерстве обороны Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 235-м Межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений ураганным ветром снесло палаточный городок ВСУ.

А в Одесской области разрушены крыши и разбиты автомобили. Десятки жилых домов остались без света.

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