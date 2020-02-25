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Забрал деньги и личные вещи: «работа» ушлого вора в киевском кафе попала на видео
Банда опытных воров, которая состоит из трех человек, орудует в заведениях столицы. Ранее в одном из киевских кафе наглый вор унес коробку, в которую собирали пожертвования для больных детей.
Как сообщает на своей странице в Facebook группа «Киев Оперативный», банда совершила кражу денег и личных вещей одного из посетителей в заведении на улице Михаила Бойчука. Момент кражи зафиксирован на видеозаписи камеры наблюдения. Судя по действиям преступников, они обладают большим криминальным опытом. Об этом свидетельствует и солидный возраст всех участников банды.
Ранее сообщалось, что на видео попал момент, когда две удивительно шустрые воровки, ненадолго зайдя в социальную аптеку в Киеве, совершили сразу две кражи.
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