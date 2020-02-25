24.32 / 24.52 26.32 / 26.64
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Забрал деньги и личные вещи: «работа» ушлого вора в киевском кафе попала на видео

14:14 25 февраля 2020 87
Кража
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Банда опытных воров, которая состоит из трех человек, орудует в заведениях столицы. Ранее в одном из киевских кафе наглый вор унес коробку, в которую собирали пожертвования для больных детей.

Как сообщает на своей странице в Facebook группа «Киев Оперативный», банда совершила кражу денег и личных вещей одного из посетителей в заведении на улице Михаила Бойчука. Момент кражи зафиксирован на видеозаписи камеры наблюдения. Судя по действиям преступников, они обладают большим криминальным опытом. Об этом свидетельствует и солидный возраст всех участников банды.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент, когда две удивительно шустрые воровки, ненадолго зайдя в социальную аптеку в Киеве, совершили сразу две кражи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Зеленский угрожает оставить министров без зарплат: что произошло

Кража

Забрал деньги и личные вещи: «работа» ушлого вора в киевском кафе попала на видео

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

собака

В Луцке посреди улицы расстреляли собаку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер