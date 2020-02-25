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В "Украинском Кибер Альянсе" подтвердили связь обысков с Гретой Тунберг
В «Украинском Кибер Альянсе», к некоторым представителям которого пришли с обысками правоохранители, подтвердили, что следственные действия связаны со взломом системы оповещения в Международном аэропорту Одессы неизвестными.
«Обыски продолжаются до сих пор. Связь с адвокатами есть. Но уже начались маразмы со стороны экспертов полиции и службы. Ждем завершения обысков», — сообщили в Киберальянсе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», инцидент в одесском аэропорту произошел осенью 2019 года. Тогда вместо расписания рейсов на информационном табло появилась фотография экоактивистки Греты Тунберг и нецензурная фраза по-английски.
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