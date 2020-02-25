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В пурпурном цвете: Королева Елизавета посетила штаб-квартиру контрразведки (фото, видео)

16:34 25 февраля 2020 181
Королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на проблемы с принцем Гарри и Меган Маркл, продолжает выполнять свои официальные обязанности. Ее Величество нанесла неожиданный визит в лондонскую штаб-квартиру британской контрразведки — службы MI5.

Как сообщает издание Daily Express, монархиня сердечно поблагодарила персонал за службу стране и способность «адаптироваться к изменяющимся угрозам» — будь то нацисты и холодная война или терроризм или киберпреступность. Для своего визита 93-летняя королева, которую сопровождал генеральный директор ведомства Эндрю Паркер, выбрала пальто и шляпку в пурпурно-сливовом цвете. А в качестве украшений — свой любимый жемчуг.

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