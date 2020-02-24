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«Когда это кончится?!»: Елизавету II шокировала реакция принца Гарри и Меган Маркл на ее решение (фото)
Королевский двор шокирован реакцией принца Гарри и Меган Маркл на решение Ее Величества запретить им использование бренда Sussex Royal. Слово Royal означает «королевский», а Меган и Гарри собираются вскоре полностью отказаться от выполнения королевских обязанностей. Поэтому подобное именование будет неуместным.
После сообщения об этом Гарри и Меган опубликовали на своем сайте заявление, которое биограф принца Чарльза Том Бауэр назвал «отдающим злобной яростью». В частности, герцог и герцогиня Сассекские считают, что ни королева, ни правительство страны не имеют никаких юридических прав на слово «королевский» и не могут запрещать пользоваться им за рубежом.
Кроме того, напомнив, что Гарри остается особой королевской крови по праву рождения, они пожаловались на то, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками Ее Величества. «Хотя есть прецеденты, когда другие титулованные члены королевской семьи искали работу за пределами института монархии, для герцога и герцогини Сассекских назначен 12-месячный испытательный срок», — написали супруги, имея в виду прежде всего принцесс Евгению и Беатрис.
Супруги также «лягнули» принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон. Гарри и Меган написали, что отозвали свою заявку на регистрацию бренда Sussex Royal, хотя она была подана в качестве «мер защиты» — «по тем же стандартам», которые использовали Уильям и Кейт при создании своего фонда The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge.
Заявление Сассексов, составленное в довольно враждебном тоне, как говорят инсайдеры, глубоко ранило королеву, которая пошла ради них на серьезные уступки. По сведениям издания Vanity Fair, Елизавета больше ничего не хочет слышать о «Мегзит», не желает обсуждать это и мечтает, чтобы все это поскорее закончилось — поскольку данная ситуация наносит урон репутации монархии.
Помощники королевы, впрочем, не особенно удивлены происходящим. И считают, что Гарри и Меган причиняют вред в первую очередь собственному публичному имиджу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что возле резиденции принца Чарльза задержали вооруженного арбалетом мужчину.
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«Когда это кончится?!»: Елизавету II шокировала реакция принца Гарри и Меган Маркл на ее решение (фото)
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