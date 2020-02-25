Биограф принца Гарри сравнила Меган Маркл со Снежной Королевой, превратившей его сердце в лед

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После «отдающей злобной яростью» и шокировавшей британскую публику реакции принца Гарри и Меган Маркл на решение королевы Елизаветы лишить их права пользоваться брендом Sussex Royal, известная английская журналистка и королевский биограф Анджела Левин написала статью для издания Daily Mail, в которой выразила свое отношение к происходящему. Анджела близко знакома с Гарри и является автором нескольких книг о нем — в том числе «Гарри: Биография принца» и «Гарри: Беседы с принцем».

«Экстраординарное заявление Меган и Гарри бросило меня в дрожь. Стиль был высокопарным, холодным и бюрократическим. А чувства — инфантильными и озлобленными. „Королеве не принадлежит слово „королевский“ (Royal)“, — говорят они в этом пресс-релизе, который был составлен по чьему-то плохому совету. Если они вообще прислушивались к советам, в чем я сомневаюсь». — написала Анджела.

Она считает реакцию герцога и герцогини «ребяческим раздражением», оскорбляющим самого почитаемого человека Великобритании.

«Мой опыт общения с принцем Гарри показывал, что он харизматичный, понимающий человек с безупречными манерами, полный заботы о других, загорающийся в присутствии тех, кто нуждается в помощи. И что же случилось с тем Гарри? Как он оказался в таком странном и незавидном положении, на стороне жены и против любящей семьи, включая 93-летнюю бабушку, которую он всегда искренне любил и которая была его опорой?», — задается Левин вопросом.

Она также говорит, что Гарри некогда рассказывал ей, что хотел бы избавиться от «жизни в аквариуме» у всех на виду и спокойно жить где-нибудь в Африке, помогая сохранять вымирающие виды животных и вести частную жизнь, вдали от светской суеты и невыносимого давления, связанного с повышенным вниманием публики. А вместо этого они с женой теперь стремятся войти в круг богатых, эгоцентричных знаменитостей и вовсе не чураются публичности, которую принц прежде так ненавидел.

У Анджелы Левин есть только одно объяснение этому. «Боюсь, что Меган — импульсивная женщина. И, как доказывает ее поведение в прошлом, когда ей надоедает кто-то или что-то, она просто „движется вперед“. Американскую герцогиню восприняли, как дыхание свежего воздуха для традиционной монархии. Но она превратилась в штормовой ветер», — пишет Левин.

Она сравнивает Меган с героиней сказки Андерсена — красивой, но холодной Снежной Королевой, которая вонзила осколок льда в сердце юноши, заморозив его. «Пленник ее ледяной пустыни, он зол и безразличен к тем, кто его по-настоящему любит», — пишет Анджела.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини.

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