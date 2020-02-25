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Украина

Суд арестовал участников протестов в Новых Санжарах: первые подробности

18:59 25 февраля 2020 107
Новые Санжары
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Решением суда четыре участника акции протеста против размещения эвакуированых из Китая в Новых Санжарах арестованы и будут содержаться под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», — заявил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Мера пресечения избрана в соответствии со статьей 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Правоохранители устанавливают, где находится еще один подозреваемый.

«Его доставят в суд после того, как будет установлено место его пребывания», — сказал представитель полиции.

Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты на Родине, украинцы не отказываются от эвакуации из Китая.

Фото: Zaxid.net

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