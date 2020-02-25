- 19:03 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 18:59 Суд арестовал участников протестов в Новых Санжарах: первые подробности
- 18:34 Полиция хотела взять под свою "крышу" черных риелторов, но вмешалась СБУ
- 18:27 Вспомним всех поименно: в СНБО знают данные украинцев, запасшихся российским паспортом
- 18:10 Под Киевом спецназ обезвредил убийцу, застрелившего свою мать
- 17:51 Ястремская сенсационно обыграла в Дохе чемпионку Australian Open-2020: видеообзор матча
- 17:32 Переполох в Черновцах: у приехавшей из Италии женщины заподозрили коронавирус
- 17:28 Опрокинувшийся грузовик заблокировал движение в центре Киева
- 17:07 Дурман на миллионы: под Киевом херсонские "селекционеры" выращивали элитные сорта конопли
- 17:01 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:00 Хирурги во Вьетнаме первыми в мире пересадили руку от живого донора
- 16:38 Футболист сборной Украины дисквалифицирован за допинг и не сыграет на Евро-2020
Суд арестовал участников протестов в Новых Санжарах: первые подробности
Решением суда четыре участника акции протеста против размещения эвакуированых из Китая в Новых Санжарах арестованы и будут содержаться под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», — заявил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.
Мера пресечения избрана в соответствии со статьей 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).
Правоохранители устанавливают, где находится еще один подозреваемый.
«Его доставят в суд после того, как будет установлено место его пребывания», — сказал представитель полиции.
Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты на Родине, украинцы не отказываются от эвакуации из Китая.
Фото: Zaxid.net
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...