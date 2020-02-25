24.32 / 24.52 26.32 / 26.64
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Протесты в Новых Санжарах не испугали: в МИД рассказали о желающих эвакуироваться из Китая украинцах

14:20 25 февраля 2020 208
Крыло самолета
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Украинцы из охваченного эпидемией коронавирусом Уханя, которым отказали в посадке на самолет, которым наших соотечественников эвакуировали из КНР, хотят вернутся на родину.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко. По словам дипломата, также вернутся в Украину захотели еще несколько украинцев из Уханя — всего шесть человек из 39, находящихся в провинции Хубей. По его словам, дипломаты мониторят ситуацию в Китае и выясняют, есть ли еще желающие покинуть территории КНР.

Что же касается тех украинцев, которых не пустили в самолет, то буквально на следующий день выяснилось, что они здоровы. Тогда дипломаты заявляли, что ищут варианты для их размещения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области люди протестами встречали автобусы с украинцами, эвакуированными из КНР, которых направили на карантин в санаторий в Новые Санжары.

Тем временем украинцы, стремящиеся поддержать соотечественников на карантине, везут в Новые Санжары гуманитарную помощь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Поврежденные могилы

Пьяные лицеистки устроили жуткий погром на кладбище ради забавы (фото)

Бабкин с женой

«Вульгарненько для мамочки троих деток»: голую Снежану Бабкину заклевали в сети (фото)

Татуировка

Нужно больше запретов: в Госдуме РФ выступили против татуировок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер