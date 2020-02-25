- 15:19 В "Украинском Кибер Альянсе" подтвердили связь обысков с Гретой Тунберг
- 15:08 Нужно больше запретов: в Госдуме РФ выступили против татуировок
- 14:46 Пьяные лицеистки устроили жуткий погром на кладбище ради забавы
- 14:35 В Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус у пассажира
- 14:30 «Вульгарненько для мамочки троих деток»: голую Снежану Бабкину заклевали в сети
- 14:20 Протесты в Новых Санжарах не испугали: в МИД рассказали о желающих эвакуироваться из Китая украинцах
- 14:14 Забрал деньги и личные вещи: «работа» ушлого вора в киевском кафе попала на видео
- 14:10 Угощение блинами и сжигание самого большого чучела в Украине: где в Киеве отметить Масленицу
- 13:59 В Луцке посреди улицы расстреляли собаку
- 13:56 Планируйте день правильно: гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
- 13:51 Зеленский угрожает оставить министров без зарплат: что произошло
- 13:40 Уснул за рулем: в Кременчуге патрульный устроил ДТП
Протесты в Новых Санжарах не испугали: в МИД рассказали о желающих эвакуироваться из Китая украинцах
Украинцы из охваченного эпидемией коронавирусом Уханя, которым отказали в посадке на самолет, которым наших соотечественников эвакуировали из КНР, хотят вернутся на родину.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко. По словам дипломата, также вернутся в Украину захотели еще несколько украинцев из Уханя — всего шесть человек из 39, находящихся в провинции Хубей. По его словам, дипломаты мониторят ситуацию в Китае и выясняют, есть ли еще желающие покинуть территории КНР.
Что же касается тех украинцев, которых не пустили в самолет, то буквально на следующий день выяснилось, что они здоровы. Тогда дипломаты заявляли, что ищут варианты для их размещения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области люди протестами встречали автобусы с украинцами, эвакуированными из КНР, которых направили на карантин в санаторий в Новые Санжары.
Тем временем украинцы, стремящиеся поддержать соотечественников на карантине, везут в Новые Санжары гуманитарную помощь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.