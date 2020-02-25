Украина

Протесты в Новых Санжарах не испугали: в МИД рассказали о желающих эвакуироваться из Китая украинцах

Украинцы из охваченного эпидемией коронавирусом Уханя, которым отказали в посадке на самолет, которым наших соотечественников эвакуировали из КНР, хотят вернутся на родину.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко. По словам дипломата, также вернутся в Украину захотели еще несколько украинцев из Уханя — всего шесть человек из 39, находящихся в провинции Хубей. По его словам, дипломаты мониторят ситуацию в Китае и выясняют, есть ли еще желающие покинуть территории КНР.

Что же касается тех украинцев, которых не пустили в самолет, то буквально на следующий день выяснилось, что они здоровы. Тогда дипломаты заявляли, что ищут варианты для их размещения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области люди протестами встречали автобусы с украинцами, эвакуированными из КНР, которых направили на карантин в санаторий в Новые Санжары.

Тем временем украинцы, стремящиеся поддержать соотечественников на карантине, везут в Новые Санжары гуманитарную помощь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter