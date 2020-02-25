Украина

Аэропорт «Киев» вслед за «Борисполем» ввел спецпроцедуру для рейсов из Италии (фото)

Во вторник, 25 февраля, в аэропорту «Киев» им. Сикорского ввели отдельный порядок для всех авиарейсов, которые прибывают из Италии. Он связан со вспышкой эпидемии коронавируса в этой стране. В тот же день в Черновцах госпитализировали женщину, прибывшую из Италии.

Пресс-служба аэропорта сообщает на официальной странице в Facebook, что всем пассажирам будут проводиться измерения температуры бесконтактным способом.

«В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт „Киев“ из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые прибывают», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Италии контролируют наличие украинцев среди инфицированных.

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