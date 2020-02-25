- 18:10 Под Киевом спецназ обезвредил убийцу, застрелившего свою мать
- 17:51 Ястремская сенсационно обыграла в Дохе чемпионку Australian Open-2020: видеообзор матча
- 17:32 Переполох в Черновцах: у приехавшей из Италии женщины заподозрили коронавирус
- 17:28 Опрокинувшийся грузовик заблокировал движение в центре Киева
- 17:07 Дурман на миллионы: под Киевом херсонские "селекционеры" выращивали элитные сорта конопли
- 17:01 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:00 Хирурги во Вьетнаме первыми в мире пересадили руку от живого донора
- 16:38 Футболист сборной Украины дисквалифицирован за допинг и не сыграет на Евро-2020
- 16:36 К сыну экс-главы Конституционного суда нагрянули с обысками: подозревают крупную аферу
- 16:34 В пурпурном цвете: Королева Елизавета посетила штаб-квартиру контрразведки
- 16:33 "Мусорный апокалипсис" под Николаевом: в сети появилось впечатляющее видео
- 16:30 В Украине падают цены на топливо: как это связано с эпидемией коронавируса
Переполох в Черновцах: у приехавшей из Италии женщины заподозрили коронавирус
В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали женщину, приехавшую из Италии. Ее обследуют на инфицирование китайским коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина.
Пока медики Черновцов не могут дать ответа, не инфицирована ли женщина.
«Да, есть такой случай. Женщину госпитализировали. Все, что мы знаем о ней пока, — женщина приехала из Италии. Врачи ее проверяют», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. Причем впервые ухудшение самочувствия он ощутил во время посвященной эпидемии коронавируса конференции, на которой чиновники заверяли, что ситуация с заболеваемостью в стране не представляет большой опасности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..