Здоровье и медицина

Переполох в Черновцах: у приехавшей из Италии женщины заподозрили коронавирус

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали женщину, приехавшую из Италии. Ее обследуют на инфицирование китайским коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пока медики Черновцов не могут дать ответа, не инфицирована ли женщина.

«Да, есть такой случай. Женщину госпитализировали. Все, что мы знаем о ней пока, — женщина приехала из Италии. Врачи ее проверяют», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. Причем впервые ухудшение самочувствия он ощутил во время посвященной эпидемии коронавируса конференции, на которой чиновники заверяли, что ситуация с заболеваемостью в стране не представляет большой опасности.

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