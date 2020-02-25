24.32 / 24.52 26.32 / 26.64
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Переполох в Черновцах: у приехавшей из Италии женщины заподозрили коронавирус

17:32 25 февраля 2020 390
В больнице
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали женщину, приехавшую из Италии. Ее обследуют на инфицирование китайским коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Пока медики Черновцов не могут дать ответа, не инфицирована ли женщина.

«Да, есть такой случай. Женщину госпитализировали. Все, что мы знаем о ней пока, — женщина приехала из Италии. Врачи ее проверяют», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. Причем впервые ухудшение самочувствия он ощутил во время посвященной эпидемии коронавируса конференции, на которой чиновники заверяли, что ситуация с заболеваемостью в стране не представляет большой опасности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

коньяк

Який коньяк б'є рекорди за кількістю повторних покупок? (Р)

Под Киевом спецназ обезвредил убийцу, застрелившего свою мать

Под Киевом спецназ обезвредил убийцу, застрелившего свою мать

В больнице

Переполох в Черновцах: у приехавшей из Италии женщины заподозрили коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер