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Изменения в конституцию России — это завещание Путина о том, что Крым нельзя отдавать, — Зеркаль
Конституционная реформа в России, которую затевает хозяин Кремля Владимир Путин, преследует целью окончательно закрыть тему о принадлежности Крыма. Такое мнение в интервью Европейской правде высказала бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
«Я считаю, что этой реформой Путин готовит некое „завещание“ для преемников о том, что Крым нельзя отдавать», — констатировала дипломат.
По ее мнению, для Путина конституционные изменения станут предохранителем для того, чтобы его «наследие» не исчезло.
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Ведь изменение Конституции, заявила Зеркаль, способно существенно осложнить процесс возвращения Крыма.
Напомним, после озвученных конституционных намерений Путина на Западе озвучили четыре сценария для России.
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