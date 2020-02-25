- 20:37 Протесты в Новых Санжарах: полиция опровергла сообщение об арестах и завела еще одно дело
- 20:29 «Наполи» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:06 Коронавирус распространяется по Европе: из Италии инфекция попала в Швейцарию и Румынию
- 20:04 Одессе грозит потоп: ураган «Юлия» повредил Хаджибеевскую дамбу
- 20:04 "Сколько можно плакать?": солистка Go_A рассказала о нашумевшей песне для "Евровидения"
- 20:02 «Челси» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:02 Изменения в конституцию России — это завещание Путина о том, что Крым нельзя отдавать, — Зеркаль
- 19:33 Аэропорт «Киев» вслед за «Борисполем» ввел спецпроцедуру для рейсов из Италии
- 19:33 Фильм «Черкассы» об оккупации Крыма и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:18 Аферисты продавали должность главы Житомирской ОГА за 1,5 миллиона долларов
- 19:14 Русалка: Леся Никитюк восхитила своими формами
- 19:03 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Протесты в Новых Санжарах: полиция опровергла сообщение об арестах и завела еще одно дело
В полиции Полтавской области опровергли информацию об избрании меры пресечения четырем участникам акции протеста против размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах. Ранее сообщалось, что они арестованы и будут содержаться под стражей.
В свою очередь начальник полиции Полтавщины Иван Выговский заявил, что подозрения в причастности к массовым беспорядкам (статья 294 Уголовного Кодекса Украины) получили пять человек.
Из них по двум фигурантам Октябрьский районный суд Полтавы рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения. Также подготовлено аналогичное ходатайство по другим фигурантам уголовного производства.
Одновременно в полиции сообщили о задержании еще одного мужчины, которого подозревают в покушении на насильственные действия относительно полицейского. Его суд поместил под 60-суточный домашний арест без права покидать место проживания в ночное время.
Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала «ФАКТАМ» о реальной ситуации с распространением коронавируса в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.