Украина

Протесты в Новых Санжарах: полиция опровергла сообщение об арестах и завела еще одно дело

В полиции Полтавской области опровергли информацию об избрании меры пресечения четырем участникам акции протеста против размещения эвакуированных из Китая в Новых Санжарах. Ранее сообщалось, что они арестованы и будут содержаться под стражей.

В свою очередь начальник полиции Полтавщины Иван Выговский заявил, что подозрения в причастности к массовым беспорядкам (статья 294 Уголовного Кодекса Украины) получили пять человек.

Из них по двум фигурантам Октябрьский районный суд Полтавы рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения. Также подготовлено аналогичное ходатайство по другим фигурантам уголовного производства.

Одновременно в полиции сообщили о задержании еще одного мужчины, которого подозревают в покушении на насильственные действия относительно полицейского. Его суд поместил под 60-суточный домашний арест без права покидать место проживания в ночное время.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала «ФАКТАМ» о реальной ситуации с распространением коронавируса в Украине.

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