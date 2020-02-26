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Нацелены на Европу: в СНБО объяснили, почему возможно военное вторжение России в Беларусь
В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают возможности военного вторжения России на территорию Беларуси, о котором ранее предупреждал министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.
Беларуси, по его словам, грозит такая же оккупация, которую РФ совершила в отношении части Донбасса.
«Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, «дипломатическим путем» [россияне] сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому, я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе «, — считает Данилов.
Напомним, что в последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации. При этом он отметил, что не боится выборов общего президента Беларуси и РФ.
Напомним, что в интервью «ФАКТАМ» бывший советник Путина Андрей Илларионов высказал мнение, что стратегической целью Путина является поглощение и Беларуси, и Украины. В Кремле всерьез считают, что Беларусь и большая часть Украины (за исключением разве что Галичины, Буковины и Закарпатья) входят в состав т.н. «исторической России».
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