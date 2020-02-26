Украина

Ждите с отчетом: в ГБР обещают ежемесячно рассказывать о подвижках в расследовании "дел Майдана"

Сотрудники Государственного бюро расследований, ранее сообщившие о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол, будут ежемесячно отчитываться о ходе следствия по делам, связанным с Революцией достоинства.

Об этом сообщили в ведомстве по итогам встречи с представителями общественных организаций «Семья Героев Небесной сотни» и «Непокоренный Майдан — 18.02».

По словам временного руководителя бюро Ирины Венедиктовой, такие отчетные встречи будут ежемесячными.

Также Венедиктова рассказала, что сейчас ГБР расследует 49 уголовных производств — так называемых «дел Майдана».

При этом следователи уже направили в суд два дела — о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов.

«Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство «майдановцев» бойцу спецподразделения «Омега». Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании «дел Майдана», — отметила она.

Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами

Ранее «ФАКТЫ» писали, что суд назначил домашний арест для экс-бойца «Омеги», подозреваемого в расстрелах на Майдане.

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