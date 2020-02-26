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- 10:58 Почувствовал, что будет большое дело: Сурков гордится, что развязал войну против Украины
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Почувствовал, что будет большое дело: Сурков гордится, что развязал войну против Украины
Экс-советник российского президента Владислав Сурков, ранее заявивший о том, что «Украины нет», признался, что гордится участием в развязывании войны на территории нашей страны.
Об этом он рассказал в интервью «Актуальным комментариям», добавив, что после 2013 года он вернулся на госслужбу поскольку ему дали возможность самому выбрать проект, и что он «выбрал Украину».
«Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим», — отметил Сурков, добавивший, что и Россия «за ценой не постоит».
При этом он заявил, что гордится своим участием в тех событиях: «Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский политолог Андрей Пионтковский считает, что смена Путиным Суркова на Козака в качестве «куратора по Украине» не изменила цели Кремля — «впихнуть» ОРДЛО и включить нашу страну в некое «союзное государство». Однако, по его словам, опасно то, что Козак умнее Суркова — он не делает резких заявлений об Украине и не фотографируется с террористами.
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