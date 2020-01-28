Хитрее и умнее: Пионтковский указал на опасность преемника Суркова

Украина

Смена экс-советника президента России Владислава Суркова на другого «куратора» — Дмитрия Козака — опасна для Украины, поскольку второй «умнее своего предшественника», пишет «ГОРДОН» со ссылкой на российского политолога Андрея Пионтковского.

«Функции Суркова и Козака в значительной степени переплетались. А сейчас гордая душа Суркова не вынесла, когда Козак стал его непосредственным начальником. Вот он и заявил об уходе с государственной службы», — считает политолог.

Впрочем, по его мнению, политику России в отношении Украины эта рокировка не изменила — Кремль по-прежнему будет стремиться «впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в политическое тело Украины» и впоследствии включить нашу страну в некое «союзное государство».

«Поэтому для Украины приход Козака на место Суркова — это смена злого следователя на доброго. Это очень опасно, так как добрый следователь хитрее и умнее. Козак деликатнее Суркова, он не делает резких заявлений об Украине и не фотографируется с террористами», — отметил Пионтковский.

Он также напомнил, что Козак «успешно провернул операцию в Молдове», реализовав российскую политику. А сейчас, по словам Андрея Пионтковского, из президента Украины Владимира Зеленского будут «выжимать» имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

«До апреля он должен провести через Раду „формулу Штайнмайера“ и готовность проведения выборов на оккупированных территориях. В Москве считают, что у Козака больше шансов добиться результата в этих вопросах», — добавил он.

Политолог считает, что Дмитрию Козаку, которого он назвал «солидной фигурой из мира дипломатии», а не идеологом «Новороссии», как Сурков, будет легче склонить общественное мнение в Украине. «Но на самом деле Козак намного опаснее Суркова», — считает Пионтковский.

В то же время он отметил, что хоть Владислава Суркова уже несколько раз «отправляли на покой», о нем вспоминали, когда возникала надобность «в новой мерзости».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Виталий Портников также называл опасным смену Суркова на Козака, чей приход в путинскую администрацию означает смену «ястреба» на «голубя», а также стремление руководства РФ поскорее установить контроль над Украиной.

Фото из открытых источников.



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