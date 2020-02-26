Политика

Зеленский пообещал, что Крым не станет ценой мира на Донбассе

Президент Зеленский анонсировал намерение уже 26 февраля подписать Указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации и заверил, что Крым не будет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе. Об этом глава государства заявил на форуме Age of Crimea 2020.

«Мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе», — сказал глава государства.

При этом он отметил готовность государства поддержать граждан, оставшихся на аннексированном полуострове, чтобы молодежь могла учиться и обустраиваться в Украине, а другие сограждане получали информационную поддержку.

По словам Зеленского, День сопротивления оккупации Автономной республики Крым будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

Напомним, ранее депутаты Зеленского сделали несколько скандальных заявлений о Крыме — в т. ч. пообещали крымчанам участие в местных выборах осенью 2020 года и даже допустили возможность возобновления подачи днепровской воды. В частности, существует возможность, что вода через Северо-Крымский канал может пойти в обезвоженный оккупированный Крым уже в начале лета этого года.

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