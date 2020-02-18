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Украина

Зеленский может пустить воду в Крым уже к лету: источник раскрыл детали

14:49 18 февраля 2020 698
канал
Инф. «ФАКТОВ»

Днепровская вода через Северо-Крымский канал может пойти в обезвоженный оккупированный Крым уже в начале лета этого года. Об этом в своей колонке пишет главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов, ссылаясь на собственный источник.

По словам информированного источника, полуостров, который постоянно ощущает нехватку питьевой воды, с приближением весны окажется в очень критической ситуации. Якобы Киев раздумывает над тем, чтобы к маю-июню запустить Северо-Крымский канал. Публичные высказывания главы президентской фракции Давида Арахамии об обмене воды для Крыма на вывод российских войск из Донбасса, по мнению источника, являются прощупыванием почвы в этом вопросе.

«Безусловно, все это подадут под соусом спасения граждан Украины, проживающих на полуострове. По ТВ будут в один голос рассказывать о прибыли, которую Киев получит от продажи воды и необходимости спасти „своих“. А в это время в Кремле откроют бутылку шампанского и поднимут праздничный бокал — их проблема будет решена», — пишет Жаренов.

Вместе с тем, известный журналист, переселенец из Крыма Павел Казарин считает, что катастрофическая ситуация с питьевой водой в оккупированном Крыму, о которой в последнее время пишут крымские и российские СМИ, касается не гуманитарной проблемы, а обеспечения российских военных баз и предприятий, работающих на полуострове. А для нужд населения той воды, которая есть на полуострове, вполне хватит.

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