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Катастрофа МН17: Нидерланды ответили на запрос России по подозреваемым

10:22 13 февраля 2020 331
Катастрофа МН17
Инф. «ФАКТОВ»

Россия просила Нидерланды передать ей дела троих россиян, которые проходят в качестве подозреваемых по делу о катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года, но получила отказ.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RFERL. Сообщается, что письмо с просьбой рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования троих подозреваемых в Москву поступало еще в октябре 2019 года.

«Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание», — цитирует издание письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса, направленное в парламент.

По его словам, суд над подозреваемыми «является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников», а правительство «полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия».

Напомним, что подозреваемыми в деле являются российские высокопоставленные офицеры Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также один из бывших главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) и украинец Леонид Харченко, воевавший в рядах террористической «ДНР». Кстати, по поводу последнего ходят слухи, что его уже нет в живых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из подозреваемых по делу о катастрофе малазийского «Боинга», имя которого не известно, изъявил желание участвовать в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма.

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