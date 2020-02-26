- 15:38 Украинские школьники больше не будут изучать предмет «Защита Отечества»
- 15:35 Самосожжение под Офисом Зеленского: медики сделали тревожное заявление
- 15:01 Угроза коронавируса: группа туристов попала в больницу на Закарпатье
- 14:59 Главным санитарным врачом назначен Виктор Ляшко: что о нем известно
- 14:50 В российском детсаду воспитанники праздновали Масленицу под песню про водку и пиво
- 14:40 «Нужно усилить правительство»: Гончарук рассказал о встрече с Тигипко
- 14:29 Помолодела: Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа
- 14:27 В Греции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19
- 14:19 Самосожжение под офисом Зеленского: на Банковой отреагировали на ЧП
- 14:06 В Ровно подросток угнал маршрутку и возил по городу пассажиров
- 14:02 Где смотреть онлайн «Реал» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 13:58 В Харькове снова проголосовали за переименование проспекта в честь маршала Жукова
Главным санитарным врачом назначен Виктор Ляшко: что о нем известно
Кабинет министров восстановил в Украине должность главного санитарного врача и возложил эти обязанности на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, который координирует вопросы реагирования на распространение коронавируса.
Комментируя решение, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что главной задачей Ляшко является организация эффективного противодействия коронавирусу
Отреагировала и находящаяся в карантине в Новых Санжарах министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. По ее словам, должность восстанавливают «по просьбе президента». Также она раскритиковала решение предшественников о ликвидации Госсанэпидслужбы в Украине.
«Санитарно-эпидемическую службу отменили из-за ее недостатков, однако вместо того, чтобы исправить их, саму систему фактически просто ликвидировали, не заменив чем-то другим, не дав ответ, как эти функции должны выполняться», — объяснила она необходимость новаций.
Виктору Ляшко — 40 лет, свою карьеру в медицине начинал в системе Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а в 2013 году стал директором департамента Госсанэпидслужбы.
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была ликвидирована в 2014 году, а ее функции разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья.
В феврале 2020 года в связи с началом эпидемии коронавируса в мире Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал восстановить санитарно-эпидемиологическую службу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?