Украина

Главным санитарным врачом назначен Виктор Ляшко: что о нем известно

Кабинет министров восстановил в Украине должность главного санитарного врача и возложил эти обязанности на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, который координирует вопросы реагирования на распространение коронавируса.

Комментируя решение, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что главной задачей Ляшко является организация эффективного противодействия коронавирусу

Отреагировала и находящаяся в карантине в Новых Санжарах министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. По ее словам, должность восстанавливают «по просьбе президента». Также она раскритиковала решение предшественников о ликвидации Госсанэпидслужбы в Украине.

«Санитарно-эпидемическую службу отменили из-за ее недостатков, однако вместо того, чтобы исправить их, саму систему фактически просто ликвидировали, не заменив чем-то другим, не дав ответ, как эти функции должны выполняться», — объяснила она необходимость новаций.

Виктору Ляшко — 40 лет, свою карьеру в медицине начинал в системе Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а в 2013 году стал директором департамента Госсанэпидслужбы.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была ликвидирована в 2014 году, а ее функции разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья.

В феврале 2020 года в связи с началом эпидемии коронавируса в мире Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал восстановить санитарно-эпидемиологическую службу.

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