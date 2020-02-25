Наш ответ коронавирусу: в Украине восстановят должность главного санитарного врача

Украина

В связи со стремительным распространением в мире коронавируса Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

«Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена», — заявил чиовник.

Также чиновник добавил, что в ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения.

Какой именно заместитель главы МОЗ получит воссозданную должность, замглавы Минздрава не уточнил.

Напомним, что помимо кадровых изменений бороться с коронавирусом помогут и 30 наборов реагентов для тестирования, которые поступили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины. Их передала организация World Health Organization Ukraine. Они включают около 3 000 реакций — этого хватит на исследование почти 1 000 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще один решительный шаг, который Украина предприняла в связи со вспышкой коронавируса в Италии — это особые проверки для прибывающих из Апеннин. В частности, контроль будет усилен в аэропортах и в автомобильных пунктах пропуска на границе.

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