Украина

У изолированных в Новых Санжарах украинцев из Китая коронавирус не выявили

Лабораторные анализы проб, взятых у эвакуированных из Китая украинцев, показали отсутствие у них коронавируса. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Напомним, он получил должность главного санитарного врача.

«У нас есть первые результаты исследований проб образцов, взятых у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, — они отрицательные», — заявил Ляшко.

Тем не менее карантинные меры, по его словам, продлятся все оговоренные ранее 14 дней.

Кроме того, представитель Минздрава подтвердил, что ни одного случая коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине на данный момент не зарегистрировано.

Напомним, в Закарпатье на границе с Венгрией медики решили изолировать 25 украинских туристов, возвращавшихся из поездки по Европе. Тем не менее, когда клинические проявления коронавируса у них обнаружены не были, граждан Украины решили отпустить по домам.

А полтавская полиция завела еще одно уголовное производство в отношении участника акции протеста в Новых Санжарах.



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