- 16:06 DZIDZIO получил серьезную травму на съемках нового фильма
- 16:02 Гончарук объявил, что украинцам теперь будут платить за героизм
- 15:59 У изолированных в Новых Санжарах украинцев из Китая коронавирус не выявили
- 15:55 Мария Шарапова объявила о завершении теннисной карьеры
- 15:50 Беспорядки в Новых Санжарах: арестован четвертый подозреваемый
- 15:38 Украинские школьники больше не будут изучать предмет «Защита Отечества»
- 15:35 Самосожжение под Офисом Зеленского: медики сделали тревожное заявление
- 15:01 Угроза коронавируса: группа туристов попала в больницу на Закарпатье
- 14:59 Главным санитарным врачом назначен Виктор Ляшко: что о нем известно
- 14:50 В российском детсаду воспитанники праздновали Масленицу под песню про водку и пиво
- 14:40 «Нужно усилить правительство»: Гончарук рассказал о встрече с Тигипко
- 14:29 Помолодела: Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа
У изолированных в Новых Санжарах украинцев из Китая коронавирус не выявили
Лабораторные анализы проб, взятых у эвакуированных из Китая украинцев, показали отсутствие у них коронавируса. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Напомним, он получил должность главного санитарного врача.
«У нас есть первые результаты исследований проб образцов, взятых у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, — они отрицательные», — заявил Ляшко.
Тем не менее карантинные меры, по его словам, продлятся все оговоренные ранее 14 дней.
Кроме того, представитель Минздрава подтвердил, что ни одного случая коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине на данный момент не зарегистрировано.
Напомним, в Закарпатье на границе с Венгрией медики решили изолировать 25 украинских туристов, возвращавшихся из поездки по Европе. Тем не менее, когда клинические проявления коронавируса у них обнаружены не были, граждан Украины решили отпустить по домам.
А полтавская полиция завела еще одно уголовное производство в отношении участника акции протеста в Новых Санжарах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...