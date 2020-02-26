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Общество и люди

В Николаеве донором печени для годовалой Даши станет ее отец – полицейский КОРДа (фото)

17:54 26 февраля 2020 173
ручка ребенка
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Крохотная Даша, которой совсем недавно исполнился годик, ребенок из двойни девочек в семье сотрудника николаевского спецподразделения КОРД Максима Калыша. Полгода назад у девочки начались серьезные осложнения со здоровьем, доктора выявили поликистоз почек и болезнь Кароли — тяжелое заболевание печени. Врачи настаивают на пересадке печени. Донором для Даши готов стать отец. Операцию, которая должна спасти ребенку жизнь, взялась провести клиника в Турции. Однако для этого необходима большая сумма денег, которой семья маленькой пациентки не располагает: 70 тыс. евро на операцию и 10 тыс. евро на курс реабилитации.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, коллеги Максима Калыша по службе, представители местной власти и неравнодушные граждане уже присоединились к сбору средств, но сумма более чем в два миллиона гривен (по курсу) для них слишком велика.

В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, у родителей есть еще почти месяц, чтобы успеть собрать средства и отправиться в Стамбул на трансплантацию.

Семья, коллеги Максима Калыша, обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в спасении жизни годовалой Даши.

Реквизиты счетов мамы, Анны Калыш для перечислений:

Карта ПриватБанка:

4149 4991 1764 7717 гривни
4149 4993 4258 1327 евро
5168 7450 1527 9117 доллары

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как неравнодушные люди помогали спасти чью-то жизнь. Так, благодаря им удалось собрать 85 тысяч евро на пересадку печени годовалому Данечке. «Даже не верится, что глазки у сына теперь синие, а личико — беленькое с румянцем», — рассказывала «ФАКТАМ» мама ребенка, которому сделали операцию в Бельгии.

А в Стамбуле врачам удалось провести перекрестную трансплантацию: женщина из Украины отдала часть своей печени гражданину Турции, а его сын донором для ее мужа.

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