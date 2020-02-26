- 19:08 Во Франции оправдали активистку Femen, "убившую" воскового Путина
- 19:02 Мокрый снег и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 18:49 В Николаеве депутат получил по голове яйцом за поздравление с 23 февраля
- 18:41 В сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем на Донбассе 26 февраля
- 18:29 Избиение подростка в Бердичеве: школьниц-хулиганок отправили под арест на два месяца
- 18:13 Дело «Роттердам+» стало балластом и только усиливает негативный имидж НАБУ и САП, — эксперт
- 18:08 "Украинский киберальянс" объявил бойкот государственным органам Украины: что происходит
- 18:05 Большинство украинцев — за возвращение ОРДЛО под контроль Украины без всяких условий, — данные опроса
- 18:02 А эти шутки в Крыму теперь кому? Запрещенную Варнаву требуют вернуть в Украину
- 17:58 Стоп коронавирус: Фонд Рината Ахметова закупит оборудование и отправит спецзащиту в Новые Санжары
- 17:54 В Николаеве донором печени для годовалой Даши станет ее отец – полицейский КОРДа
- 17:48 Германия стала еще одной страной, где разрешили эвтаназию
В Николаеве донором печени для годовалой Даши станет ее отец – полицейский КОРДа (фото)
Крохотная Даша, которой совсем недавно исполнился годик, ребенок из двойни девочек в семье сотрудника николаевского спецподразделения КОРД Максима Калыша. Полгода назад у девочки начались серьезные осложнения со здоровьем, доктора выявили поликистоз почек и болезнь Кароли — тяжелое заболевание печени. Врачи настаивают на пересадке печени. Донором для Даши готов стать отец. Операцию, которая должна спасти ребенку жизнь, взялась провести клиника в Турции. Однако для этого необходима большая сумма денег, которой семья маленькой пациентки не располагает: 70 тыс. евро на операцию и 10 тыс. евро на курс реабилитации.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, коллеги Максима Калыша по службе, представители местной власти и неравнодушные граждане уже присоединились к сбору средств, но сумма более чем в два миллиона гривен (по курсу) для них слишком велика.
В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, у родителей есть еще почти месяц, чтобы успеть собрать средства и отправиться в Стамбул на трансплантацию.
Семья, коллеги Максима Калыша, обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в спасении жизни годовалой Даши.
Реквизиты счетов мамы, Анны Калыш для перечислений:
Карта ПриватБанка:
4149 4991 1764 7717 гривни
4149 4993 4258 1327 евро
5168 7450 1527 9117 доллары
«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как неравнодушные люди помогали спасти чью-то жизнь. Так, благодаря им удалось собрать 85 тысяч евро на пересадку печени годовалому Данечке. «Даже не верится, что глазки у сына теперь синие, а личико — беленькое с румянцем», — рассказывала «ФАКТАМ» мама ребенка, которому сделали операцию в Бельгии.
А в Стамбуле врачам удалось провести перекрестную трансплантацию: женщина из Украины отдала часть своей печени гражданину Турции, а его сын донором для ее мужа.
Читайте также: Невероятная история украинки, которой сделали пересадку сердца в Индии
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...