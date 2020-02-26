Украина

В сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем на Донбассе 26 февраля (фото)

В среду, 26 февраля, на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвался и погиб 28-летний боец ВСУ Дмитрий Гринь. Он был родом из города Шостки Сумской области.

РБК-Украина сообщает, что Дмитрий Гринь служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне, который входит в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

«После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения», — написал на своей странице в Facebook городской голова Шостки Николай Нога.

От имени жителей Шосткинской громады он выразил глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал.

Ранее сообщалось, что Украина подготовила на Донбассе мощный ответ, который сможет остановить агрессию России.

Фото: из Facebook Николая Ноги.

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