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В сети рассказали о бойце ВСУ, погибшем на Донбассе 26 февраля (фото)
В среду, 26 февраля, на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве подорвался и погиб 28-летний боец ВСУ Дмитрий Гринь. Он был родом из города Шостки Сумской области.
РБК-Украина сообщает, что Дмитрий Гринь служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне, который входит в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
«После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения», — написал на своей странице в Facebook городской голова Шостки Николай Нога.
От имени жителей Шосткинской громады он выразил глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал.
Ранее сообщалось, что Украина подготовила на Донбассе мощный ответ, который сможет остановить агрессию России.
Фото: из Facebook Николая Ноги.
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