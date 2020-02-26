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Скандальный венгр Кадар покинул киевское «Динамо»
Вице-чемпион Украины, киевское «Динамо», расстался с очередным футболистом. Следом за Денисом Гармашем и Жерсоном Родригесом клуб покинул венгерский защитник Тамаш Кадар.
Футболист, в активе которого 57 матчей (1 забитый мяч) за национальную команду Венгрии, подписал контракт с четырехкратных чемпионом Китая «Шаньдун Лунэн». Как информирует киевский клуб, Кадар отправится в Китай на постоянной основе.
Отметим, что Тамаш выступал за «Динамо» с 2017 года, перейдя в команду из польского «Леха». За три года, проведенные в составе «бело-синих», защитник провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.
По информации СМИ, летом 2018-го футболистом интересовался питерский «Зенит», но тогда руководство «Динамо» не отпустило Кадара. А на зимних сборах, которые проходили в январе-феврале в турецком Белеке, венгр окончательно разругался с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко и был сослан в дублирующий состав, с которым последнее время поддерживал форму.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Артем Беседин дисквалифицирован на один год за употребление допинга.
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