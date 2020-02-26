24.30 / 24.53 26.50 / 26.92
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Скандальный венгр Кадар покинул киевское «Динамо»

9:18 28 февраля 2020 133
Тамаш Кадар
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вице-чемпион Украины, киевское «Динамо», расстался с очередным футболистом. Следом за Денисом Гармашем и Жерсоном Родригесом клуб покинул венгерский защитник Тамаш Кадар.

Футболист, в активе которого 57 матчей (1 забитый мяч) за национальную команду Венгрии, подписал контракт с четырехкратных чемпионом Китая «Шаньдун Лунэн». Как информирует киевский клуб, Кадар отправится в Китай на постоянной основе.

Отметим, что Тамаш выступал за «Динамо» с 2017 года, перейдя в команду из польского «Леха». За три года, проведенные в составе «бело-синих», защитник провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.

По информации СМИ, летом 2018-го футболистом интересовался питерский «Зенит», но тогда руководство «Динамо» не отпустило Кадара. А на зимних сборах, которые проходили в январе-феврале в турецком Белеке, венгр окончательно разругался с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко и был сослан в дублирующий состав, с которым последнее время поддерживал форму.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Артем Беседин дисквалифицирован на один год за употребление допинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Путин

Проект "Новороссия" закрыт: в России рассказали о проблемах Путина из-за Донбасса

Бомбежка

Турция атаковала сирийскую армию в Идлибе: в сеть выложили мощное видео

россия война

Россия готовится к новому витку войны против Украины: названа опасная дата

ДРГ боевиков

Шли в полный рост: в сеть выложили видео захвата боевиками наблюдательного пункта ВСУ "Баня"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер