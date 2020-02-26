Происшествия

Частный нотариус из Днепра украла здание в центре Киева: подробности аферы на 26 миллионов

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и сотрудники Офиса генерального прокурора подозревают частного нотариуса Днепровского нотариального округа в подделке документов. Ранее Рада приняла закон, который усиливает роль нотариусов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следствие установило, что частный нотариус злоупотребляла полномочиями государственного регистратора и с помощью поддельных постановлений Печерского районного суда сняла арест, который был наложен на административное здание, расположенное в центре Киева. Общая стоимость здания — 26 млн гривен. Затем подозреваемая планировала заключить поддельный договор об учреждении ООО и передать ему здание.

Нотариусу грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве квартиру за миллион долларов продали по доверенности, которая была оформлена на покойника.

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