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Украина призвала Россию обеспечить эпидемиологический контроль на линии соприкосновения на Донбассе
На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, кроме вопросов прекращения огня, установления контроля над украинско-российской границей, освобождения удерживаемых лиц, открытия новых пунктов пропуска, также обсуждались вопросы дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Она отметила, что украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам российских кураторов и «власти» так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Напомним, во избежание распространения коронавируса в Украине вводится температурный контроль на КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированными Крымом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинских аэропортах «Киев» и «Борисполь» ввели специальные процедуры для пассажиров рейсов из Италии.
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