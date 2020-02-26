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Украина

Украина призвала Россию обеспечить эпидемиологический контроль на линии соприкосновения на Донбассе

19:31 26 февраля 2020 70
пункт пропуска
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, кроме вопросов прекращения огня, установления контроля над украинско-российской границей, освобождения удерживаемых лиц, открытия новых пунктов пропуска, также обсуждались вопросы дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам российских кураторов и «власти» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, во избежание распространения коронавируса в Украине вводится температурный контроль на КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированными Крымом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинских аэропортах «Киев» и «Борисполь» ввели специальные процедуры для пассажиров рейсов из Италии.

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