Украина

Коронавирус наступает: в Украине хотят ввести контроль для въезжающих из Крыма и ОРДЛО

Во избежание распространения в стране добравшегося до Африки коронавируса в Украине планируется ввести температурный контроль на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания координационного совещания по ситуации по контролю за коронавирусом, сообщили в ведомстве.

«Мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей», — сказал Аваков.

При этом министр отметил, что температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины.

Таких пунктов у нашей страны с государствами ЕС 29, а всего на границе — 232. Масштабы предстоящей работы в МВД предложили оценить на примере одного из них — пункта пропуска «Тиса» — там в течение вторника было осмотрено около 1 тысячи человек.

По словам Авакова, группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания — они будут их отправлять на дополнительные обследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинских аэропортах «Киев» и «Борисполь» ввели специальные процедуры для пассажиров рейсов из Италии.

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