"Нас устраивает": Загороднюк объяснил, почему Украине выгодны минские соглашения

Украина

Минские соглашения, предложения о пересмотре которых вызывает гнев Кремля, подходят Украине с точки зрения безопасности.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, возможные планы изменения урегулирования ситуации никак не меняют стратегические позиции Украины.

«Любой договор можно усовершенствовать… С точки зрения безопасности, „Минские соглашения“ нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск», — сказал Загоронюк.

Он отметил, что минские соглашения", которые действуют на данный момент, «мы выполняем и готовы выполнять».

«Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы», — сказал министр обороны.

Однако, на сегодняшний день, у Минобороны есть четкая канва действий.

«Есть „Минские соглашения“, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть», — отметил Загороднюк

«То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет что предложить, это сделает МИД», — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя. Кроме того, помощник президента Украины Андрей Ермак высказал предположение о том, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что и сам президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что некоторые положения Минских соглашений следует пересмотреть. В частности, он заявил, что передача Украине контроля над границей с Россией лишь после выборов на оккупированных территориях является неприемлемым условием.

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