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Убил собаку и накормил ею семью: детали шокирующего происшествия на Винничине
В селе Ивоновка Могилев-Подольского района (Винницкая область) 50-летний мужчина жестоко расправился с собакой. В Запорожье живодер повесил на дереве щенка хаски.
Как выяснили винницкие полицейские, жестокое убийство животного житель Ивоновки совершил 23 февраля возле сельского магазина. После этого преступник принес животное домой, приготовил и накормил свою семью, в том числе 10-летнего ребенка.
Полицейские выяснили, что супруги злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под следствием за совершение кражи.
Мужчина сказал правоохранителям, что был голоден.
По данному факту открыто уголовное производство. Мужчина может на 5 лет оказаться за решеткой.
Напомним, в начале января в Шостке правоохранители обнаружили два мешка, в которых были мертвые собаки.
«ФАКТЫ» ранее писали о подобном преступлении на российском острове Сахалин, где люди забрали собаку из приюта для животных, привезли в заброшенный дом, забили до смерти железной трубой, разделали и частично съели.
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