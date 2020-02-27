Происшествия

Убил собаку и накормил ею семью: детали шокирующего происшествия на Винничине

В селе Ивоновка Могилев-Подольского района (Винницкая область) 50-летний мужчина жестоко расправился с собакой. В Запорожье живодер повесил на дереве щенка хаски.

Как выяснили винницкие полицейские, жестокое убийство животного житель Ивоновки совершил 23 февраля возле сельского магазина. После этого преступник принес животное домой, приготовил и накормил свою семью, в том числе 10-летнего ребенка.

Полицейские выяснили, что супруги злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под следствием за совершение кражи.

Мужчина сказал правоохранителям, что был голоден.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчина может на 5 лет оказаться за решеткой.

Напомним, в начале января в Шостке правоохранители обнаружили два мешка, в которых были мертвые собаки.

«ФАКТЫ» ранее писали о подобном преступлении на российском острове Сахалин, где люди забрали собаку из приюта для животных, привезли в заброшенный дом, забили до смерти железной трубой, разделали и частично съели.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter