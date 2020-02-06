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Люди и звери

Россияне взяли из приюта собаку и в тот же вечер ее съели (фото, видео)

16:30 6 февраля 2020 530
Ника
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вопиющий случай жестокого отношения к животным произошел на российском острове Сахалин. В приют «Пес и кот», где заботились о бездомных кошках и собаках, наведалась супружеская пара, которая подыскивала себе пса — якобы для охраны частного дома. Выбор пал на молодую дружелюбную дворняжку по клике Ника — она сама подошла к гостям и начала к ним ластиться. С виду люди выглядели прилично. И работники приюта, не сомневаясь, доверили им свою воспитанницу.

Новые владельцы предъявили документы, включая паспорта, и заключили стандартный договор. Они должны были тем же вечером прислать фотографии питомца с нового места. Однако не сделали этого.

На следующий день волонтер приюта поехала проверить, как устроена Ника, но указанный адрес оказался ложным. В результате беседы с местными жителями удалось выяснить, что собаку привезли в заброшенный дом, забили до смерти железной трубой, разделали и частично съели. В доме чувствовался запах жареного мяса.

Как сообщает информационное агентство «Сахалин и Курилы», руководитель приюта Ирина Савицкая обратилась в полицию с требованием наказать виновных.

Женщина по имени Галина, которая брала собаку, призналась участковому, что Нику убили. При этом она уверена, что за собаку ее в тюрьму не посадят.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что испанский полицейский шокировал сеть жестокостью по отношению к котенку.

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