Россия отправит на «Евровидение-2020» украинского певца

Шоу-бизнес

Певец из Запорожья Александр Панайотов, который давно мечтал выступить на сцене «Евровидения», дождался своего звездного часа — он представит Россию на конкурсе в этом году.

Как известно, кандидатура Панайотова рассматривалась в России в 2008 году, но тогда его обошел Дима Билан.

Хотел Панайотов выступать и в 2017 году, но тогда в России решили отправить в Киев скандальную певицу Юлию Самойлову.

Зато в этом году 35-летний певец осуществит свою мечту. Говорят, песню для него писал Григорий Лепс, которого Панайотов называет «музыкальным отцом».

Напомним, что Украину представит группа GO-A с песней «Соловей».

Солистка группы Катерина Павленко рассказала «ФАКТАМ» о планах и подготовке к конкурсу.



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