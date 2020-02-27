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Шоу-бизнес

Россия отправит на «Евровидение-2020» украинского певца

9:02 27 февраля 2020 358
Панайотов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певец из Запорожья Александр Панайотов, который давно мечтал выступить на сцене «Евровидения», дождался своего звездного часа — он представит Россию на конкурсе в этом году.

Как известно, кандидатура Панайотова рассматривалась в России в 2008 году, но тогда его обошел Дима Билан.

Хотел Панайотов выступать и в 2017 году, но тогда в России решили отправить в Киев скандальную певицу Юлию Самойлову.

Зато в этом году 35-летний певец осуществит свою мечту. Говорят, песню для него писал Григорий Лепс, которого Панайотов называет «музыкальным отцом».

Напомним, что Украину представит группа GO-A с песней «Соловей».

Солистка группы Катерина Павленко рассказала «ФАКТАМ» о планах и подготовке к конкурсу.

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