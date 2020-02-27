- 09:13 В центре Харькова водитель устроил смертельно опасное шоу
- 09:09 "Мир никогда не забудет": США требуют от России уйти из Крыма
- 09:02 Россия отправит на «Евровидение-2020» украинского певца
- 08:50 У Рябошапки рассекретили доходы прокуроров
- 08:49 В школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты подозрение на коронавирус
- 08:32 Источник эпидемии коронавируса мог быть не в Китае: сделано важное заявление
- 08:30 Коронавирус уже ударил по мировой экономике: чего ждать Украине
- 08:02 Санкции и отсутствие работы: в Крыму рассказали правду о жизни в оккупации
- 07:58 Сегодня Крым ближе к Украине, чем был в начале 2014 года, — Андрей Сенченко
- 07:40 Убил собаку и накормил ею семью: детали шокирующего происшествия на Винничине
- 07:29 Узел в щитовидной железе не будет увеличиваться, если организм получает достаточно йода, — врач
- 07:12 Дожди и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
Россия отправит на «Евровидение-2020» украинского певца
Певец из Запорожья Александр Панайотов, который давно мечтал выступить на сцене «Евровидения», дождался своего звездного часа — он представит Россию на конкурсе в этом году.
Как известно, кандидатура Панайотова рассматривалась в России в 2008 году, но тогда его обошел Дима Билан.
Хотел Панайотов выступать и в 2017 году, но тогда в России решили отправить в Киев скандальную певицу Юлию Самойлову.
Зато в этом году 35-летний певец осуществит свою мечту. Говорят, песню для него писал Григорий Лепс, которого Панайотов называет «музыкальным отцом».
Напомним, что Украину представит группа GO-A с песней «Соловей».
Солистка группы Катерина Павленко рассказала «ФАКТАМ» о планах и подготовке к конкурсу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.