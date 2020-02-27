Украина

Коронавирус у 26-летней украинки в Италии: в МИД сделали важное заявление

26-летняя украинка, у которой медики Италии подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, передает «УНН».

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, состояние девушки не критично. Об украинке известно, что она работает на севере Италии в Кремоне, а на юг в Чиленто (провинция Салерно) она приехала навестить родственников.

«Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой „Спалланцани“ в Риме», — отметил Сергей Погорельцев и добавил, что родственники, которых навещала девушка, находятся на карантине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые вирус выявлен у гражданина Грузии, который вернулся на родину из Ирана через Азебрайджан. Также о первом случае коронавируса в своей стране заявило Министерство здравоохранения Норвегии.

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