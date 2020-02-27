24.42 / 24.64 26.51 / 26.87
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус у 26-летней украинки в Италии: в МИД сделали важное заявление

10:45 27 февраля 2020 630
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

26-летняя украинка, у которой медики Италии подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, передает «УНН».

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, состояние девушки не критично. Об украинке известно, что она работает на севере Италии в Кремоне, а на юг в Чиленто (провинция Салерно) она приехала навестить родственников.

«Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой „Спалланцани“ в Риме», — отметил Сергей Погорельцев и добавил, что родственники, которых навещала девушка, находятся на карантине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые вирус выявлен у гражданина Грузии, который вернулся на родину из Ирана через Азебрайджан. Также о первом случае коронавируса в своей стране заявило Министерство здравоохранения Норвегии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар на 137-м причале Одессы

В курортной зоне Одессы сгорели десятки домов: подозревают поджог (фото)

гранаты

На Донбассе обнаружили тайник российских диверсантов (фото)

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво принципиально перешел на украинский язык

Полицейский автомобиль

В Хмельницком бизнесмен найден зарезанным в авто: фото и первые детали трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер