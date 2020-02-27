- 11:46 Дело Гандзюк: после обысков фигурантам объявили новые подозрения
- 11:40 Арнольд Шварценеггер пришел на работу с домашними любимцами — осликом и пони
- 11:34 На Донбассе обнаружили тайник российских диверсантов
- 11:29 Снег, солнце и ветер: какой будет погода 28 февраля
- 11:26 Эктор Хименес-Браво принципиально перешел на украинский язык
- 11:20 В курортной зоне Одессы сгорели десятки домов: подозревают поджог
- 11:17 В Днепре машина влетела в колонну военной техники: момент происшествия попал на видео
- 11:10 Эммануэль и Брижит Макрон устроили прием для звезд мира моды — в числе гостей была Наоми Кэмпбелл
- 11:07 Доплата за более поздний выход на пенсию: стало известно, кого именно это коснется
- 10:58 В сети ярко ответили на заявление Путина об отказе от двойников
- 10:48 67-летняя Дарья Донцова села на шпагат и удивила всех
- 10:45 Коронавирус у 26-летней украинки в Италии: в МИД сделали важное заявление
Коронавирус у 26-летней украинки в Италии: в МИД сделали важное заявление
26-летняя украинка, у которой медики Италии подтвердили коронавирус, находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, передает «УНН».
По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, состояние девушки не критично. Об украинке известно, что она работает на севере Италии в Кремоне, а на юг в Чиленто (провинция Салерно) она приехала навестить родственников.
«Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой „Спалланцани“ в Риме», — отметил Сергей Погорельцев и добавил, что родственники, которых навещала девушка, находятся на карантине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые вирус выявлен у гражданина Грузии, который вернулся на родину из Ирана через Азебрайджан. Также о первом случае коронавируса в своей стране заявило Министерство здравоохранения Норвегии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...