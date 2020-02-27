Украинка впервые заразилась коронавирусом: тревожная новость поступила из Италии

Украина

Похоже, Италия действительно становится страной, откуда коронавирус может распространиться по всей Европе: в этом государстве зафиксирован первый случай заражения Covid-19 среди украинцев. Об этом пишет итальянское издание Cremona oggi.

Отмечается, что юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко.

В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу.

Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Напомним, что в Италии количество случаев заражения коронавирусом по состоянию на вечер 26 февраля возросло до 400 человек. Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерли), Эмилия-Романия (47 случаев, один умерший).

Кроме того, власти Италии закрыли на карантин десять городов в северном регионе Ломбардия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мире количество случаев заражения коронавирусом возросло до 82 166, при этом умерли 2804 людей, а еще 32 845 за это время выздоровели.

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