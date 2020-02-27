Мир

В сети ярко ответили на заявление Путина об отказе от двойников

Слова президент РФ Владимира Путина, о том, что он отказался от идеи использовать двойников, скорее всего, не соответствуют действительности. Российский журналист и блогер Илья Варламов в своем Живом журнале разместил фото российского президента, сделанные в разное время. На всех снимках Путин выглядит по-разному, что может свидетельствовать о наличии людей, которые играют роль Путина на различных мероприятиях.

В сети живо обсудили двойников главы Кремля, признавая, что естественно, он пользуется их услугами, а на публику, как всегда, врет.

«ФАКТЫ» неоднократно писали, что фото российского президента Владимира Путина на различных мероприятиях очень отличаются друг от друга. Кроме изменений в лице, также заметны отличия в росте Путина и его двойников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter