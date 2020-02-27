- 11:20 В курортной зоне Одессы сгорели десятки домов: подозревают поджог
- 11:17 В Днепре машина влетела в колонну военной техники: момент происшествия попал на видео
- 11:10 Эммануэль и Брижит Макрон устроили прием для звезд мира моды — в числе гостей была Наоми Кэмпбелл
- 11:07 Доплата за более поздний выход на пенсию: стало известно, кого именно это коснется
- 10:58 В сети ярко ответили на заявление Путина об отказе от двойников
- 10:48 67-летняя Дарья Донцова села на шпагат и удивила всех
- 10:45 Коронавирус у 26-летней украинки в Италии: в МИД сделали важное заявление
- 10:37 Отставка Гончарука будет означать нарушение предвыборного обещания президента, – эксперт
- 10:34 «Бенфика» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 10:31 Мирослав Продан: «Экономического чуда» не существует, а есть упорный кропотливый труд
- 10:29 В Польше пытались убить врага Кадырова
- 10:29 Штаб Трампа подал в суд на The New York Times, обвинив газету в клевете
В сети ярко ответили на заявление Путина об отказе от двойников
Слова президент РФ Владимира Путина, о том, что он отказался от идеи использовать двойников, скорее всего, не соответствуют действительности. Российский журналист и блогер Илья Варламов в своем Живом журнале разместил фото российского президента, сделанные в разное время. На всех снимках Путин выглядит по-разному, что может свидетельствовать о наличии людей, которые играют роль Путина на различных мероприятиях.
В сети живо обсудили двойников главы Кремля, признавая, что естественно, он пользуется их услугами, а на публику, как всегда, врет.
«ФАКТЫ» неоднократно писали, что фото российского президента Владимира Путина на различных мероприятиях очень отличаются друг от друга. Кроме изменений в лице, также заметны отличия в росте Путина и его двойников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»