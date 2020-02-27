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Общество и люди

Будут лечить за счет государства: появились данные о мужчине, который пытался сжечь себя под Офисом президента

12:05 27 февраля 2020 145
пострадавший и военные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Лечение жителя Сумской области Александра Бурлакова, который 26 февраля совершил самоподжог в Киеве под Офисом президента, будут проводить за государственный счет, но на реабилитацию, вероятно, понадобятся дополнительные деньги. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

Мужчина по состоянию на 27 февраля находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 2. Об этом рассказали медики.

Ему может понадобиться более 10 операций. В реанимации пострадавший будет находиться 1,5−2 месяца. Сейчас, по словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. Уже сегодня возможна первая операция. Ранее в Офисе президента заявили, что мужчина жив и у него ожоги легкой степени.

Напомним, житель Сумской области Александр Бурлаков заявил, что пошел на крайние меры после того, как в его селе не разрешили распаевывать землю.

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