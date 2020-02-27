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«Это очень цинично»: Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении» от России

12:29 27 февраля 2020 423
Александр Панайотов
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Певец родом из Украины Александр Панайотов, давно живущий и выступающий в России, опроверг новости о том, что представит на «Евровидении-2020» Россию. Он обратился с официальным заявлением на своей странице в Instagram и заявил, что СМИ растиражировали фейковую новость.

«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — написал Панайотов.

Напомним, в России участника своей страны выбирает Первый канал. Представителя выбирают не путем национального отбора, а назначает руководство канала. Пока официального заявления российский вещатель не делал.

Украина со своим участником уже определилась. В нацотборе победила электро-фолк группа GO_A с песней на украинском языке «Соловей». Солистка группы Катя Павленко рассказала в интервью «ФАКТАМ», как они готовятся к конкурсу.

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