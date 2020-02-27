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- 12:33 На Волыни во время пожара погибли двое малолетних детей: фото с места трагедии
На Волыни во время пожара погибли двое малолетних детей: фото с места трагедии
В селе Белашов Ковельского района на Волыни ночью 27 февраля произошел пожар, во время которого погибли несовершеннолетние дети.
Как сообщили в областном главке полиции, около двух часов ночи в районе Ковеля загорелся деревянный дом, в котором находились без присмотра взрослых 6-летний мальчик и 2-летняя девочка. В это время их 23-летняя мать была у соседей.
Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Мать погибших детей могут привлечь к ответственности за злостное невыполнение родительских обязанностей и нарушение требований пожарной безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пожаре в Одессе, во время которого погибли три человека. А также писали, что во время пожара в Киеве в коллекторе задохнулись трое мужчин.
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