"Все решается в Москве": Загороднюк рассказал, зачем Путину была нужна атака под Золотым

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Целью атаки российско-оккупационных войск на Донбассе 18 февраля под Золотым могли быть попытки сорвать переговоры или расшатать ситуацию в обществе.
Об этом в интервью изданию «LB» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Назвав попытку боевиков «операцией, которая не удалась», министр добавил, что она могла преследовать несколько целей.
«Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целых более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны — четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку», — заявил Загороднюк.
Отвечая на вопрос журналиста о том, могли бы таким образом россияне попробовать показать президента Украины Владимира Зеленского человеком, который не управляет ситуацией, министр обороны сказал: «Он управляет ситуацией. Я не вижу предпосылок говорить об обратном».
«Все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в Москве или каких-то других городах Российской Федерации. А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014-го года и не поменялось до сих пор», — заявил Андрей Загороднюк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 22 февраля у села Крымское на Бахмутской трассе ДРГ боевиков попыталась пересечь линию разграничения, но их обнаружили бойцы ВСУ. Завязался бой, в ходе которого был ранен один наемник, которого члены ДРГ бросили во время отступления. Он потерял много крови и не выжил.
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