24.40 / 24.62 26.52 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Все решается в Москве": Загороднюк рассказал, зачем Путину была нужна атака под Золотым

12:44 27 февраля 2020 754
Владимир Путин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Целью атаки российско-оккупационных войск на Донбассе 18 февраля под Золотым могли быть попытки сорвать переговоры или расшатать ситуацию в обществе.

Об этом в интервью изданию «LB» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Назвав попытку боевиков «операцией, которая не удалась», министр добавил, что она могла преследовать несколько целей.

«Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целых более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны — четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку», — заявил Загороднюк.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могли бы таким образом россияне попробовать показать президента Украины Владимира Зеленского человеком, который не управляет ситуацией, министр обороны сказал: «Он управляет ситуацией. Я не вижу предпосылок говорить об обратном».

«Все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в Москве или каких-то других городах Российской Федерации. А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014-го года и не поменялось до сих пор», — заявил Андрей Загороднюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 22 февраля у села Крымское на Бахмутской трассе ДРГ боевиков попыталась пересечь линию разграничения, но их обнаружили бойцы ВСУ. Завязался бой, в ходе которого был ранен один наемник, которого члены ДРГ бросили во время отступления. Он потерял много крови и не выжил.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Путин

"Все решается в Москве": Загороднюк рассказал, зачем Путину была нужна атака под Золотым

Ирина Федишин

"Беременная" Ирина Федишин просит помощи у диетолога

Электрошокер

В России полицейские убили мужчину, пытаясь разбудить его электрошокером

студенты

В Украине резко повысится стоимость обучения в вузах: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер