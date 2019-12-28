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Самая дипломированная украинка до 25 лет закончила пять вузов в Украине и еще четыре — во Франции

Винничанку Надежду Яровенко внесли в Национальную книгу рекордов Украины как «самую дипломированную украинку до 25 лет» (именно так звучит номинация). Рекорд был зафиксирован 19 декабря, в день, когда Надежда защитила свою магистерскую работу в Донецком национальном университете имени Василия Стуса (Винница) и получила девятый диплом о высшем образовании — по специальности «деловое администрирование». До этого Надежда получила четыре диплома в Украине («менеджмент», «менеджмент гостинично-ресторанного бизнеса», «право» — бакалавр и магистр). А еще четыре — во Франции. Окончила университет Оверни («менеджмент» и «управление предприятиями») и университет Ниццы София Антиполис («переводчик» и «магистр европейского права»). Когда и как она все успела? Это главный вопрос, который задают пользователи соцсетей. Мнения людей по поводу этого необычного рекорда разделились. В то время как одни считают, что Надя — большая умница, другие недоумевают, зачем девушке столько дипломов. Надежда рассказала, что цели устанавливать какие-либо рекорды у нее никогда не было и все это время добивалась одного — хотела стать юристом. Сейчас она работает в юридической фирме в Лионе. О том, как ей удавалось одновременно учиться в нескольких украинских и французских вузах, получать красные дипломы, да еще и работать, девушка рассказала в интервью «ФАКТАМ». Читайте такжЕ: 600 баллов на ВНО: львовянка отучилась во Франции и работает в Кембридже

«В Украине училась в двух вузах одновременно. А потом появилась возможность поступить и в третий — во Франции»

Надя уже улетела в Лион, где ее ждут на работе. Девушка приезжала в Винницу, чтобы защитить диплом. И получить сертификат о внесении ее достижений в Национальную книгу рекордов Украины. Надежда рассказала, что окончила обычную винницкую школу. В тот момент даже не думала об обучении за границей. Хорошо сдала ВНО (внешнее независимое оценивание) и поступила на бюджет в Винницкий торгово-экономический институт.

— Я поступила на специальность «менеджмент», — говорит Надежда Яровенко. — И одновременно — на заочное отделение Национальной академии внутренних дел на юриста. Так я получала два образования одновременно. А потом в торгово-экономическом университете появилась возможность получить третье, причем во Франции. Наш университет сотрудничает с одним французским вузом, и у студентов есть возможность, находясь в Украине, получить степень бакалавра в этом вузе. Помимо дневных занятий посещала и вечерние, где мы сначала изучали французский язык (который до поступления я вообще не знала), а потом и экономические дисциплины. То есть занятия проходили в здании украинского вуза, а проводил их независимый французский университет. Нагрузка была немаленькой, но мне нравилось учиться. Во Франции на бакалавра учатся не четыре, а три года. Поэтому через три года я получила диплом и решила попробовать поступить в магистратуру во Франции.

Для этого Надежда дважды туда ездила — это были поездки, которые организовывал университет.

— В общей сложности мы прожили во Франции месяц, — продолжает девушка. — Многое увидели своими глазами, лично познакомились с преподавателями. Тогда я впервые поняла, насколько сложно общаться с носителями французского языка в их родной стране. Они так быстро говорят, что первое время вообще ничего не понимала! Приходилось записывать лекции на диктофон, а потом в спокойной обстановке их расшифровывать и переводить.

Но я все равно решила поступать во Франции в магистратуру. Через Интернет нашла организацию, которая занимается отправкой украинских студентов на обучение за рубеж. Там проконсультировалась, узнала, что к чему, и попробовала. Нужно было подготовить и перевести множество документов. Требовался перевод абсолютно всех тем, которые я проходила в украинских вузах. Вступительные экзамены в университеты, учитывая мою базу, сдавать уже не нужно было. Но необходимо было подтвердить знание французского на уровне B2, сдав экзамен по типу английского TOEFL. Система такая: экзамен сдаешь в Украине (мой проходил в здании Национального университета имени Шевченко) и смотришь, какой балл набрал. Нужно было набрать 50 баллов — у меня именно так и получилось.

Украинка разослала документы в 30 французских университетов. Получила положительный ответ от университета города Лилль на севере Франции. Так как университет государственный, Надя платила за учебу столько же, сколько и местные студенты: около 300 евро в год.

— Эта сумма была вполне посильной, — говорит девушка. — Значительно дороже обходилось проживание. Общежитий не было, а за комнату в квартире приходилось отдавать около 350 евро в месяц. Мне тогда только исполнилось восемнадцать лет, я не работала, а родителям было нелегко ежемесячно доставать такую сумму.

— Не успела Надя уехать, как на нее свалилось столько трудностей, — рассказывает «ФАКТАМ» мама Надежды Тамара. — Только приехала в Лилль — и сразу заболела. Да так, что пришлось обращаться к врачу. Медицинская страховка действовала с первого числа следующего месяца, а дочка заболела в конце предыдущего. Так что пришлось еще платить немаленькие деньги за вызов скорой и оказанную помощь. Ну и, конечно, за учебу. Наде было очень сложно. Новая страна, язык, сумасшедшие нагрузки (в магистратуре они куда больше, чем в бакалаврате).

Надежда признается: университет в Лилле так и не оккончила. Нагрузки оказались слишком большими, ведь одновременно она училась еще в двух вузах в Украине. Но девушка говорит, что трудности ее только закалили. Идею продолжить обучение во Франции она не оставила.

«В университете Ниццы меня взяли сразу на последний курс бакалаврата»

— Вернувшись ненадолго в Украину, я получила дипломы бакалавра в двух университетах — торгово-экономическом и внутренних дел. После чего снова подала документы во французский вуз, — продолжает Надежда. — На этот раз поехала на юг Франции, где поступила в университет Ниццы София Антиполис на переводчика. Там были и юридические направления, но прошлый опыт показал, что для начала нужно подтянуть язык. С учетом моей базы меня взяли не на первый, а сразу на последний курс бакалаврата.

— Это дорого обходилось?

— Сама учеба в пределах тех же 300 евро в год. А вот проживание дороже, чем в Лилле. В Ницце комната стоила около 400 евро в месяц. После окончания бакалаврата нашла в Ницце языковую школу, куда меня взяли на практику на три месяца. Работала там менеджером по коммуникациям, искала партнеров, которым было бы интересно приехать во Францию и изучать язык. Это был хороший опыт. После окончания практики нашла себе постоянную работу — устроилась в Ницце в отель на ресепшен. Мне настолько понравилась эта работа, что поступила еще и на специальность «гостинично-ресторанный бизнес».

— В Украине?

— Да, на заочное отделение сразу в магистратуру. Одновременно я заканчивала магистратуру по специальности «право» в Национальной академии внутренних дел.

— И при этом учились и работали во Франции, где после окончания бакалаврата тоже поступили в магистратуру. Как вы все успевали?

— Я была занята каждый день с утра до позднего вечера. Спасало то, что в университете обучение было всего три дня в неделю. Получалось, что три дня я посещала пары, а еще три или четыре дня работала в отеле. Зато смогла сама себя обеспечивать, мне было чем платить за аренду комнаты.

Позже языковая школа, где Надежда в свое время проходила практику, предложила ей быть наблюдателем на международном экзамене IELTS при британском консульстве в Ницце. Тем временем после окончания французской магистратуры по специальности «перевод» украинка наконец-то воплотила в жизнь свою давнюю мечту — смогла поступить в университет Ниццы София Антиполис на специальность «магистр европейского права».

— Имея украинский юридический диплом и диплом переводчика французского вуза, я уже могла подавать документы в магистратуру юрфака во Франции, — объясняет Надежда. — Я долго к этому шла. Теперь мое знание языка было на уровне и учиться стало намного легче. Параллельно продолжала работать в отеле. А после двух лет работы меня пригласили в Париж — в главный офис известного гостиничного оператора Accor.

«Французы заразили своей любовью к спорту. Там все ходят в тренажерные залы и в бассейны»

Несмотря на постоянную занятость, Надежда нашла во Франции друзей. И сейчас уже чувствует себя там как рыба в воде.

— В университетах, где я училась, в основном были французы. Они относились ко мне очень хорошо, — вспоминает девушка. — Часто расспрашивали об Украине и даже просили научить их украинскому и русскому языкам. Я тоже многому у них научилась. Например, они заразили меня своей любовью к спорту. Там все ходят в тренажерные залы и в бассейны. Для них это как почистить зубы — обязательная программа. Теперь и я такая же.

— Сейчас учеба во Франции уже закончилась?

— Да. C сентября 2019 года я работаю по специальности — юристом в адвокатской компании в Лионе. В Украине обучение тоже окончено. 19 декабря я защитила диплом MBA (master of business administration — «магистр делового администрирования») в Донецком национальном университете имени Василия Стуса в Виннице (после начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году вуз переехал из Донецка в Винницу. — Авт.). В этом университете я изучала MBA на английском языке, что для меня было очень важно. Училась заочно, получила диплом. А сейчас учусь в этом же вузе в аспирантуре.

— Девятый по счету…

— Да. Но я не гонюсь за количеством. На каждую специальность поступала осознанно, четко понимая, для чего это нужно. О том, что мои дипломы признали рекордом, узнала еще летом. Удивилась (улыбается). Приятно, что мои достижения отметили.

«Если почувствую потребность освоить еще какую-нибудь специальность, опять поступлю в вуз» — говорит Надя

— Впереди каникулы?

— Нет. Сейчас у меня был первый официальный отпуск, но уже вернулась во Францию. Возвращаюсь с удовольствием — мне очень нравится моя работа. Далеко наперед загадывать не хочу. Не исключено, что потом захочу поработать и в других странах.

— И получить еще несколько высших образований?

— Если через несколько лет почувствую потребность освоить еще какую-нибудь специальность, почему нет? Главное, чтобы все, что делаешь, приносило удовольствие.

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Фото со страницы Сергея МОРГУНОВА в Facebook



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