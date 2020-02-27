В Киеве задержали наглых воров-иностранцев (фото)

Происшествия

В Киеве четверка иностранцев — трое мужчин и женщина — вскрыли чужой дом на бульваре Кольцова и, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынесли деньги и ювелирку. Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали банду воров, орудующую в столичных ресторанах.

Как сообщили в полиции Киева, в ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали злоумышленников-иностранцев — троих мужчин в возрасте от 31 до 48 лет, один из которых был ранее судим за кражу, и 29-летнюю женщину.

«Во время поверхностной проверки злоумышленников и осмотра их автомобиля, мы обнаружили и изъяли похищенные из дома вещи, а именно: ювелирные украшения, деньги в национальной и иностранной валюте, бытовые вещи и инструменты для взлома дверных замков», — сообщил начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным, которых обоснованно подозревают в совершении еще трех краж в Днепровском районе, грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Оболони посетитель ресторана чуть ли не лишился денег — их вытащили гастролеры из «теплой дружественной страны». Воров удалось задержать при помощи сотрудников ресторана и заставить вернут похищенное.



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