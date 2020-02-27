24.38 / 24.60 26.52 / 26.87
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве задержали наглых воров-иностранцев (фото)

16:25 27 февраля 2020 191
Полицейские
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве четверка иностранцев — трое мужчин и женщина — вскрыли чужой дом на бульваре Кольцова и, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынесли деньги и ювелирку. Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали банду воров, орудующую в столичных ресторанах.

Как сообщили в полиции Киева, в ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали злоумышленников-иностранцев — троих мужчин в возрасте от 31 до 48 лет, один из которых был ранее судим за кражу, и 29-летнюю женщину.

«Во время поверхностной проверки злоумышленников и осмотра их автомобиля, мы обнаружили и изъяли похищенные из дома вещи, а именно: ювелирные украшения, деньги в национальной и иностранной валюте, бытовые вещи и инструменты для взлома дверных замков», — сообщил начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным, которых обоснованно подозревают в совершении еще трех краж в Днепровском районе, грозит до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Оболони посетитель ресторана чуть ли не лишился денег — их вытащили гастролеры из «теплой дружественной страны». Воров удалось задержать при помощи сотрудников ресторана и заставить вернут похищенное.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталья Королевская

Королевская попала в громкий скандал из-за России (видео)

больница

В Киеве для заболевших коронавирусом подготовили шесть больниц: куда повезут зараженных

Полицейские

В Киеве задержали наглых воров-иностранцев (фото)

Андрей Разин

«Лечиться надо»: между Львом Лещенко и Андреем Разиным разгорелся громкий скандал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер