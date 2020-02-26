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Происшествия

Попались на горячем: в сети показали наглых воров, промышляющих в киевских ресторанах (видео)

8:51 26 февраля 2020 391
Воры
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле станции метро «Минская» на горячем засекли воров, которые обокрали посетителей ресторана. Ранее в сеть выложили видео с тремя солидными мужчинами, обокравшими посетителей заведения на столичной улице Михаила Бойчука.

Как сообщает «Киев Оперативный», инцидент произошел в ресторане «Аргентина гриль». «Пришли два человека сели за маленький стол, через пару минут пришли еще двое и сели за другой стол (на видео они сидят справа). Один из сотрудников заметил, как парочка, которая пришла первой, ворует что-то из сумки. Подошли к гостям, у которых они украли деньги, и попросили проверить, все ли у них на месте», — говорится в комментарии к видео.

Пойманные на горячем сразу начали просить счет, однако их задержали у выхода и при помощи персонала заведения вернули деньги потерпевшим. Сообщается, что гастролеров было четверо, и что они из «теплой дружественной страны». Один из них был на сером такси DaewooLanos.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу в одном из заведений на Подоле в Киеве. Под видом посетителей кафе воры садятся за столик, кладут одежду рядом с чужими вещами и пользуясь случаям шарят по карманам посетителей.

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