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Здоровье и медицина

Число украинцев, заболевших коронавирусом на Diamond Princess, возросло вдвое

17:02 27 февраля 2020 274
Лайнер Diamond Princess
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На круизном лайнере Diamond Princess число граждан Украины, инфицированных коронавирусом, возросло с двух до четырех. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

«По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное», — ответили на запрос издания в МИД Украины.

Всего на борту Diamond Princess находилось 25 граждан Украины. До этого были данные только о двух заболевших украинцах.

Ранее сообщалось, что 19 февраля на судне Diamond Princess закончился карантин, на котором судно находилось возле японской Иокогамы. Всего на лайнере находилось более 3 700 человек. Вирус обнаружили у 691 из них.

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