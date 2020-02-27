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Число украинцев, заболевших коронавирусом на Diamond Princess, возросло вдвое
На круизном лайнере Diamond Princess число граждан Украины, инфицированных коронавирусом, возросло с двух до четырех. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».
«По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное», — ответили на запрос издания в МИД Украины.
Всего на борту Diamond Princess находилось 25 граждан Украины. До этого были данные только о двух заболевших украинцах.
Ранее сообщалось, что 19 февраля на судне Diamond Princess закончился карантин, на котором судно находилось возле японской Иокогамы. Всего на лайнере находилось более 3 700 человек. Вирус обнаружили у 691 из них.
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