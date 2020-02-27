2 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит врач-дерматолог Наталья Заруцкая

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Хотя в маникюрном кабинете клиентку убеждают, что от накладных ногтей собственные ни капли не пострадают, врачи считают, что это не так. Неправда и то, что покрытие шеллаком, обеспечивающее длительный идеальный маникюр, укрепляет ногти.

— Грибок появляется не из-за того, что мастера плохо делают маникюр, а потому, что ногти глубоко спиливаются и травмируются, — рассказывает врач-дерматолог высшей категории ТМО «Дерматовенерология» в городе Киеве Наталья Заруцкая. — А под накладными или покрытыми слоем шеллака ногтями создаются влажные и теплые условия, благоприятные для развития грибов. Лечение онихомикоза длительное: чтобы вырос здоровый ноготь на руке, должно пройти три-четыре месяца.

— Часто видим рекламу противогрибковых средств: мол, смазывайте пораженный ноготь — и все пройдет. Это так?

— Нет лекарств, которые проникают сквозь толщу ногтевой пластинки. Если у молодого пациента с хорошим иммунитетом поражен краешек ногтя на пальце руки, то можно использовать наружные средства — специальные лаки, мази, растворы. А старшему человеку, у которого серьезно пострадала ногтевая пластинка, требуется системное комплексное лечение. Особенно при повышенном сахаре в крови и нарушении кровообращения, искривлении позвоночника, сбое щитовидной железы. Все, что происходит в организме, отражается на ногтях, пораженных грибком.

Важно правильно поставить диагноз. Есть десятки заболеваний, при которых грибка нет, а ногтевая пластина изменяется. Это бывает при псориазе, красном плоском лишае, экзематозных процессах. Также ногти страдают у пациентов с онкозаболеваниями, которые получают химиотерапию. Бывает, что рост ногтевой пластинки нарушается из-за травмы. У пациента растет когтеобразный ноготь (онихогрифоз), а он принимает это за грибок, не понимая, что проблема — чисто косметическая.



Как проявляется грибок? При каких заболеваниях возникают изменения ногтей? Можно ли избавить от грибковой инфекции пожилого пациента? Как справиться с сухостью кожи? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 2 марта, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит врач-дерматолог Наталья Петровна Заруцкая. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии «ФАКТОВ» читайте в четверг, 12 марта

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что гепатитом можно заразиться в стоматологическом или маникюрном кабинете.

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