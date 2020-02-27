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Украина

Прослушка Гончарука: суд признал незаконным обыск, проведенный СБУ у журналиста «плюсов»

19:28 27 февраля 2020 33
СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 27 февраля, Шевченковский районный суд Киева признал незаконным обыск, проведенный сотрудниками Службы безопасности Украины в доме журналиста телеканала «1+1» Дениса Данько. Правоохранители проводили обыск при расследовании дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Обыски вызвали сильный резонанс в обществе, их прокомментировал и президент Владимир Зеленский.

Как сообщает холдинг «1+1 медиа», суд обязал следователей вернуть все имущество, которое было изъято при обыске в доме журналиста Дениса Данько.

Суд рассмотрит также жалобу медиахолдинга на обыск, проведенный сотрудниками СБУ в рабочих помещениях журналистов.

Напоминаем, главный редактор «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов в своей статье проанализировал, что стоит за обысками на «плюсах», и кому выгодно произошедшее.

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Прослушка Гончарука: суд признал незаконным обыск, проведенный СБУ у журналиста «плюсов»

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