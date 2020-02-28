Шли в полный рост: в сеть выложили видео захвата боевиками наблюдательного пункта ВСУ "Баня"

Украина

В сеть выложили видео атаки боевиков на Донбассе 18 февраля 2020 года, когда ДРГ противника заняла наблюдательный пункт ВСУ «Баня» на Донбассе.

Видео на Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. «Вот как выглядели события 18 февраля у Золотого. Прямо как на параде, оккупанты в российской униформе направляются на украинские позиции. Видео модифицировано так, чтобы невозможно было вычислить, откуда оно снято», — пишет журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ветеран АТО, бывший разведчик Андрей Рымарук рассказал, что наблюдательный пункт «Баня» в «серой» зоне был важен для украинских бойцов — с него были видны позиции противника, откуда велся обстрел подразделений ООС.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter