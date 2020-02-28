На границе Украины нашли людей с подозрением на коронавирус (видео)

Украина

В Украине по-прежнему нет подтвержденных больных с коронавирусом — исследования на тест-системах показали отрицательные результаты. В то же время за рубежом коронавирус обнаружен у пятерых соотечественников.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам сейчас на тестировании находятся биологические материалы людей, которых отнесли к группе риска после температурного скрининга на границе Украины. Данные будут известны позже.

Виктор Ляшко, в частности, сообщил, что прилетающих в Украину людей начинают проверять еще до посадки самолета — бортпроводники мониторят ситуацию и о подозрительных случаях упоминают в медицинской декларации. Этот документ передается на землю, когда самолет находится в воздухе.

Так, на одном из рейсов заметили пассажирку, которая принимала много таблеток. Об этом сообщили санитарно-карантинному подразделению, сотрудники которого опросили женщину и отправили ее в больницу для проведения исследований.

По информации УНИАН, этот случай имел место в аэропорту «Борисполь» — пассажирка возвращалась в Украину из Италии. По предварительным данным, у женщины — ОРВИ. Однако окончательно о ее состоянии станет известно после завершения исследований.

По словам Виктора Ляшко, вскоре Украина получит тест-системы для определения коронавируса за пределами лабораторий. Ожидается, что они поступят в страну 10 марта. Он уточнил, что при помощи этих тест-систем можно в течение 20 минут можно установить диагноз или исключить его. Впрочем, полученные результаты далее будут проходить подтверждение лабораторно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным 28 февраля, инфицирование коронавирусом уже выявлено в 52 странах помимо Китая.

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